В Україні наприкінці тижня подешевшав євро: курс валют в обмінниках і банках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,50 грн, а євро – 50,30 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 3 квітня, не змінився і становить 44,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 23 копійки і складає 50,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,30 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,59 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,70 грн/євро, а курс продажу - 50,49 грн/євро.

Національний банк України встановив на 3 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,81 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,46 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла одразу на 36 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що з 6 по 12 квітня курс валют в Україні буде знаходитися в межах 43,7-44,25 грн/дол. та 49,5-52 грн/євро (на міжбанку) та 43,5-44,5 грн/дол. та 50,5-52 грн/євро (на готівковому ринку).

