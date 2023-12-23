Євросоюз досі не затвердив нову програму макрофінансової допомоги Україні.

Вето Угорщини на 50-мільярдну програму макрофінансової допомоги ЄС не призведе до негайного "апокаліпсису" української фінансової системи вже у січні. Україна має джерела надходження грошей, запевняє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"З наближенням нового року все частіше мені ставлять питання про січень, у якому має статись "апокаліпсис" нібито через закінчення у нас коштів. Тому хочу публічно усіх заспокоїти – фінансової катастрофи у січні не буде. Ми маємо надходження допомоги за різними напрямками", – написав він у своєму Телеграм.

За його словами, Україна має три великі транши прямої бюджетної допомоги на фінансування соціальних видатків:

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1,5 млрд. євро останнього траншу макрофінансової допомоги від ЄС;

1,34 млрд. доларів (тиждень тому) від Світового банку (фінансування забезпечено Японією, Швейцарією та США);

900 млн. доларів позики від уряду Японії через проект "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Крім того країни партнери виділили менші обсяги грошей на програми відновлення зруйнованого війною та окремо на посилення стабільної роботи енергосистеми.

Також малими партіями продовжує надходити військова допомога. Протягом останнього тижня Україна отримала спільний шведсько-данський пакет вартістю 240 млн. євро (БМП, гібрид бронетранспортера та шведських БМП CV90, запчастини, боєприпаси), пакет від Фінляндії вартістю 106 млн. євро і ще 102 млн. євро багатопрофільної підтримки від Нідерландів (гуманітарні потреби, розмінування, відновлення інфраструктури, підтримка енергетики).

Проблема із макрофінансовою допомогою від ЄС

Як писав УНІАН, цього року закінчується чинна програма макрофінансової допомоги ЄС Україні, завдяки якій досі вдавалося підтримувати стабільність української фінансової системи та покривати дефіцит держбюджету, що виник через війну.

ЄС планував ухвалити нову чотирирічну програму загальною вартістю 50 мільярдів євро, яка б прийшла на заміну старій програмі. Однак Угорщина заблокувала ухвалення цієї програми, вимагаючи, щоб ЄС спершу заплатив їй 30 мільярдів євро, які Будапешт не може отримати через порушення правил і принципів ЄС.

Зараз в ЄС намагаються знайти вихід із цієї ситуації. Одним з варіантів, який запропонували у Фінляндії, є виділення допомоги Україні не безпосередньо з бюджету ЄС, а зі спеціального стабілізаційного фонду, призначеного для фінансової допомоги самим країнам ЄС.

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