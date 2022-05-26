Заборона стягувати борги буде поширюватися як на військовослужбовців, так і членів їх сімей, близьких осіб та спадкоємців.

Національний банк пропонує заборонити кредиторам і колекторським компаніям вживати заходів щодо повернення простроченої заборгованості з Захисників України.

Як повідомила прес-служба регулятора, Національний банк з метою підтримки захисників і захисниць України направив листи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради з пропозицією внесення змін до Закону України "Про споживче кредитування".

Змінами до цього закону пропонується на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи щодо врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

Зазначається, що заборона вживати таких заходів поширюватиметься як на військовослужбовців, так і членів їх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів тощо.

"Завдяки неймовірній силі та мужності наших захисників і захисниць Україна дає гідну відсіч ворогові. Для їх підтримки ми запропонували внесення змін до Закону України "Про споживче кредитування"... Ними передбачена заборона вживати заходів щодо повернення простроченої заборгованості щодо воїнів та їх сімей в період дії в Україні воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення ", – прокоментував ініціативу глава НБУ Кирило Шевченко.

"Колекторський" закон в Україні:

Верховна Рада 19 березня 2021 року ухвалила закон, спрямований на впорядкування діяльності колекторів.

12 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості".

Документ покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів.

7 липня 2021 року Національний банк України зареєстрував п'ять колекторських компаній.

Національний банк України в III кварталі 2021 року отримав і обробив майже 29 тис. звернень споживачів фінансових послуг, з яких найбільше – скарг на колекторів.