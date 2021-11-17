Одна з головних причин зростання кількості звернень - новий закон про врегулювання колекторської діяльності.

Національний банк України в III кварталі 2021 року отримав і опрацював майже 29 тис. звернень споживачів фінансових послуг, з яких найбільше - скарг на колектор.

Як повідомляє прес-служба регулятора, у III кварталі у порівнянні з попереднім кварталом кількість письмових звернень зросла на 18% (з 9 623 до 11 344), а кількість дзвінків до контакт-центру – на 10% (з 15 857 до 17 462).

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Найбільше звернень споживачів стосуються роботи небанківських фінансових установ, у тому числі та страховиків.

Одна з головних причин зростання кількості звернень - новий закон про врегулювання колекторської діяльності. Документ набув чинності з 14 липня 2021 року. Він чітко окреслив права споживачів фінансових послуг і заборони в роботі колекторів. Саме тому громадяни стали частіше скаржитися Національному банку на порушення колекторів і кредиторів при врегулюванні простроченої заборгованості.

Зазначається, що саме врегулювання заборгованості та неетична поведінка колекторів та кредитних установ є найпоширенішою темою звернень.

Серед письмових звернень близько половини, а саме 45%, мали ознаки порушення прав споживачів фінансових послуг. Серед проблемних питань у роботі небанківських фінансових установ - нарахування відсотків понад термін кредитування, шахрайство з використанням загублених документів споживачів, спори зі страховими компаніями, жорсткі методи стягнення проблемної заборгованості. Серед виявлених проблемних питань у роботі банків - випадки шахрайства з рахунками клієнтів, нав'язування додаткових послуг, жорсткі дії щодо стягнення проблемної заборгованості.

"Колекторський" закон в Україні:

Верховна Рада 19 березня 2021 року прийняла закон, спрямований на впорядкування діяльності колекторів.

12 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості".

Документ покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів.

7 липня 2021 року Національний банк України зареєстрував п'ять колекторських компаній.

Автор: Катерина Жирій