Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що рух України до Європи та НАТО буде приваблювати приватних інвесторів.

В Україні має бути незалежна судова система, відсутність корупції та вільні ЗМІ для того, щоб західні інвестори захотіли вкладати сюди свої гроші.

Про це сказала посол США в Україні Бріджит Брінк під час дискусії у "Великий день з NV. Діалоги про відновлення України", зазначивши при цьому, що українці мріють бути сильною і повноцінною частиною Європи та НАТО, але для цього потрібно досягти верховенства права.

"Щоб досягти цієї мети потрібна одна фундаментальна річ – відкрите та вільне суспільство, яке базується на верховенстві права. І я знаю, що це те, за що українські лідери і суспільство борються і це те, що ми підтримуємо", - заявила поссол.

Вона додала, що цей рух до Європи та НАТО також буде приваблювати приватних інвесторів, що в свою чергу допоможе відновити економіку та успіх України.

"Інвестори в Україні та США, з якими я спілкувалася мають певні вимоги, щоб вкладати свої гроші. Це незалежна судова система, мінімальний рівень корупції, сильне корпоративне управління, вільна преса та сильне громадянське суспільство", - сказала вона.

Брінк запевнила, що США продовжать підтримку України у нагальних потребах. В тому числі підготуватись до наступного опалювального сезону і зробити децентралізовану енергетику в Україні, яка буде більш захищеною.

"Ви не самотні. Європа, США та західний світ підтримує вас. На шляху України до цього майбутнього я дуже впевнена в лідерській позиції України, в їх силі на полі бою, в українських людях та майбутньому. Я впевнена у нашій підтримці, тому що і для нас це також інвестиція. Я впевнена у тому, що Україна переможе", - додала посол США.

Інвестиції під час війни

Великобританія проведе конференцію з відновлення України в Лондоні 21-22 червня, щоб заручитися підтримкою світових лідерів і керівників для пропозицій щодо фінансування відновлення країни після війни.

Великобританія розробляє схему страхування від військових ризиків, яка, як вона сподівається, переконає інвестиційні компанії, а також технологічні, енергетичні та оборонні компанії підтримати відновлення України за допомогою багатомільярдної допомоги.

Великобританія хоче, щоб фірми приватного сектора підписали ділову угоду, погоджуючись інвестувати в Україну.

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