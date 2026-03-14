Після критики уряд вирішив обмежити 'Кешбек на пальне'

Суму, яку можна буде отримати щомісяця, вирішили обмежити.

Урядову програму "Кешбек на пальне" планують обмежити. За місяць одна людина зможе отримати за нею не більше тисячі гривень. Про це заявив представник пресслужби Кабміну Іван Пальчевський.

У соцмережі Фейсбук він прокоментував публікацію директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, який жорстко розкритикував "Кешбек на пальне" як шкідливий популізм.

"За цією програмою планується обмеження 1000 грн на споживача на місяць", – коротко прокоментував цей допис Іван Пальчевський.

"Кешбек на пальне": що відомо

Як писав УНІАН, раніше цього тижня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала запуск нової урядової програми із масової роздачі бюджетних грошей. З 1 травня держава компенсуватиме громадянам від 5 до 15 відсотків вартості пального на АЗС, в залежності від типу – газ, бензин чи дизель.

Новина спричинила хвилю обурення серед громадськості та експертів. Економіст Гліб Вишлінський, зокрема, зауважував, що фактично йдеться про субсидії "власникам багатолітрових тачок". На думку експерта, в мирний час "це було б тупо", а в час війни таке рішення – "майже диверсія".

