Президент наголосив, що заморожені кошти РФ повинні працювати на відновлення або озброєння України.

Україна розраховує на схвалення союзниками репараційного кредиту, проте остаточне рішення залежить від єдності Європи. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам.

"Я зараз в літаку знаходжусь, ми летимо в Брюссель, там у мене буде зустріч з президентом фон дер Ляйєн (президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, - ред.) і Кошта (голова Європейської ради Антоніу Кошта, - ред.), а також окрема зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте. За Урсулу і за Кошту я не можу відповідати, це їх рішення разом з лідерами", - сказав він.

За словами глави держави, "всі розуміють і поділяють думку" про необхідність розробити рішення, аби заморожені активи Росії, яка руйнувала Україну і продовжує, працювали на Україну - на відновлення або на озброєння, якщо війна не закінчиться.

"Ми розраховуємо на ці гроші, ми розраховуємо на транші. Я не знаю, чи це буде репараційна виплата, або це буде альтернатива, залежить від єдності Європи, залежить від переконань, деяких скептиків, які ще залишились", - зазначив Зеленський.

Президент висловив упевненість, що це питання буде вирішено:

"Мені обіцяли лідери, вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе. А вже джерело цих грошей - це питання до Європи".

Репараційний кредит – останні новини

У Євросоюзі вважають, що один із способів безперешкодно надати Україні репараційний кредит - використати лазівку для обходу вето окремих країн і механізм безстрокового заморожування російських активів.

Лідери семи країн-членів Європейського Союзу закликали партнерів швидко розглянути пропозицію щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Відповідний лист лідери Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції надіслали президенту Ради ЄС Антоніо Кості та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

