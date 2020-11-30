За підсумками листопада курс гривні був досить стабільний до долара, але помітно знизився стосовно євро.

Очікування відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом може підтримати курс гривні в середньостроковій перспективі, вважає старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

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"З хороших для гривні новин на кінець листопада - Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Це було однією з головних передумов для початку першого перегляду програми stand-by, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ в Україну та отримання чергового траншу… Очікування відновлення співпраці з МВФ може підтримати гривню в середньостроковій перспективі", - йдеться в коментарі експерта, переданому УНІАН.

Іосуб повідомив, що на цьому тлі долар протягом місяця буде торгуватися в діапазоні 27,9-29,0 гривні/долар, євро – в діапазоні 33,3-34,6 гривні/євро. Але, за словами аналітика, курс євро трохи менш передбачуваний і може вийти за зазначені рамки в разі сильних коливань валютної пари долар/євро на світовому ринку.

Також Іосуб зазначив стабільність гривні до долара за підсумками місяця.

За підсумками листопада гривня виявилася досить стабільна до долара, але помітно знизилася стосовно євро. Офіційний курс долара, що встановлюється НБУ, зріс за місяць з 28,4383 гривні до 28,4681 гривні (+0,10%). Офіційний курс європейської валюти виріс за цей час з 33,2984 гривні до 33,9596 гривні (+1,99%). Приблизно таку ж динаміку показали за місяць курси готівкового ринку", - повідомив аналітик, додавши, що настільки стрімке зростання євро стосовно гривні при майже не зміненому курсі долара пов'язаний зі зростанням самого євро на світовому ринку.

Що цьому передувало

Національний банк України на понеділок, 30 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,47 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій