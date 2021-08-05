Криза на ринку може призвести до того, що тарифи перетнуть кордон платоспроможності.

Київська міська держадміністрація прогнозує, що протягом опалювального періоду ціни на газ, які вже досягли рекордного рівня, а за ними тариф на опалення і гарячу воду будуть тільки рости.

Про це повідомляє прес-служба міської адміністрації з посиланням на слова заступника голови КМДА Петра Пантелєєва

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За його словами, ринок газу в нинішній конфігурації не працює повноцінно і загрожує низкою критичних наслідків: банкрутством для компаній, що постачають тепло, а для населення – підвищенням тарифів на гарячу воду та опалення, які перетнуть кордон платоспроможності.

"В результаті галузевої реформи відбулося скасування пільгового режиму газопостачання для теплопостачальників - так званого ПСО (покладання спеціальних обов'язків на НАК "Нафтогаз"). Пільгового в контексті того, що діяли прийнятні умови розрахунків за газ, враховуючи особливості роботи теплокомуненерго та їх соціальну функцію", - цитує Пантелєєва прес-служба.

"Зараз же існує жорсткий механізм попередньої оплати, на що у ТКЕ коштів немає. До того ж стрімко почала зростати ціна на газ. Зараз вона взагалі є неадекватною - понад 15 тис.грн/тис. куб. м у липні, що втричі більше, ніж рік тому. Прогнози фахівців свідчать про те, що протягом опалювального сезону ціна газу буде тільки зростати", – додав він.

За його словами, критично важливим є прийняття єдиного для країни антикризового рішення ще до початку опалювального сезону.

Ціна газу в Європі

2 серпня ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину. При переведенні у вартість за кубічний метр ціна газу становить 525 доларів за тис. кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону з Україною на 3 серпня склала 18,14 тис.грн за тисячу кубометрів.

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського «Газпрому» збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

При цьому, ціни на газ для населення не ростуть, тому що з 1 травня всіх побутових споживачів газу було автоматично переведено на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Автор: Ігор Орел