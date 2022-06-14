Нарахування робитимуть для всіх будинків міста, обладнаних системою ГВП.

У червні кияни отримали рахунки на оплату комунальних послуг, наданих у травні, з новими цифрами.

Дані цифри - це нарахування за теплову енергію для приготування гарячої води та роботи рушникосушарок. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Згідно зі змінами до урядової методики, у платіжках КП "Київтеплоенерго" з'явився новий рядок – ФСГ (функціонування системи гарячого водопостачання будинку).

Це оплата теплової енергії, яку будинок споживає для роботи внутрішньої системи гарячого водопостачання та рушникосушок. Її розмір залежить від типу та інженерної конструкції системи гарячого водопостачання і в травні становить в середньому 46,5 грн.

Нарахування роблять для всіх будинків міста, обладнаних системою ГВП. Якщо власник квартири користується бойлером, а в будинку є внутрішня система ГВП, то плата за її функціонування все одно нараховується.

Хоча рядок ФСГ вказується в блоці "теплова енергія", проте плата нараховується протягом усього року, коли надається послуга гарячого водопостачання.

Тарифи під час війни:

10 травня 2022 року Кабінет Міністрів затвердив законопроекти, які пропонують ввести на період воєнного часу і 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, в законопроектах також будуть визначені компенсаторні механізми, які дозволять утримувати належний рівень інфраструктури та її відновлення.

25 травня 2022 року з'явилася інформація про те, що деяким українцям можуть не нараховувати плату за комуналку під час війни.

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