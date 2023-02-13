Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,20 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 10 копійок – до 39,70 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також подешевшав на 10 копійок – до 42,30 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,20 грн/дол., євро - 41,30 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,80 грн.

Війна в Україні та курс долара

Через війну офіційний курс гривні 24 лютого 2022 року було зафіксовано на рівні 29,25 грн/дол. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв плаваючий курс гривні. Також були введені обмеження щодо купівлі валюти населенням.

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

А вже 21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Прогнози на найближчий час

Глава НБУ Андрій Пишний заявив, що існує серйозна загроза для курсу гривні до долара в 2023 році.

Директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко прогнозував, що курс долара в Україні до середини лютого може впасти в ціні і опинитися в межах коридору 39,5-40 грн/дол.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки будуть виставляти свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень. Козирєв також спрогнозував, що Україні не вдасться повністю уникнути девальвації у 2023 році.

Інвестиційний банкір і економіст Сергій Фурса зазначав, що зараз в Україні немає ніяких провісників, які б вказували на те, що долар досягне позначки в 50 грн / дол.

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