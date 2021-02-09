У разі вакцинації 10 млн осіб з групи ризику Україна може отримати кредит у розмірі 30 млн доларів від Світового банку, загальна допомога складе 90 млн доларів.
Про це йдеться на сайті Мінфіну.
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Допомога може надійти в рамках проекту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні" при співпраці Мінфіну, МОЗ та Світового банку.
"Мінфін підтримує ініціативи Світового банку щодо реалізації спільного з МОЗ проекту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні". Однак слід розуміти, що це кредитні кошти, тому їх направлення має бути обґрунтованим і раціональним. Крім того, треба максимально виконати всі зобов'язання, щоб поліпшити інвестиційний мікроклімат в Україні", - прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмолічев.
Були обговорені питання підтримки охорони здоров'я в частині проведення вакцинації від COVID-19, що передбачає поповнення загального фонду державного бюджету.
Показником виконання буде визначено відсоток осіб групи ризику, які отримали вакцинацію від COVID-19 відповідною кількістю доз. Таким чином, за умови проведення вакцинації 10 млн осіб з груп ризику, Україна зможе отримати допомогу в 30 млн доларів.
Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджені поставки в Україну 117 тис.доз вакцин.
- Також в період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
- 5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca і Novavax.
- Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19 передбачено охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.
- 9 лютого 2021 року стало відомо про те, що своєчасна доставка вакцини Sinovac від коронавірусу в Україну може зірватися через дії регулюючих органів.
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