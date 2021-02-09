Допомога може надійти в рамках проекту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні" при співпраці Мінфіну, МОЗ та Світового банку.

У разі вакцинації 10 млн осіб з групи ризику Україна може отримати кредит у розмірі 30 млн доларів від Світового банку, загальна допомога складе 90 млн доларів.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

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Допомога може надійти в рамках проекту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні" при співпраці Мінфіну, МОЗ та Світового банку.

"Мінфін підтримує ініціативи Світового банку щодо реалізації спільного з МОЗ проекту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні". Однак слід розуміти, що це кредитні кошти, тому їх направлення має бути обґрунтованим і раціональним. Крім того, треба максимально виконати всі зобов'язання, щоб поліпшити інвестиційний мікроклімат в Україні", - прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмолічев.

Були обговорені питання підтримки охорони здоров'я в частині проведення вакцинації від COVID-19, що передбачає поповнення загального фонду державного бюджету.

Показником виконання буде визначено відсоток осіб групи ризику, які отримали вакцинацію від COVID-19 відповідною кількістю доз. Таким чином, за умови проведення вакцинації 10 млн осіб з груп ризику, Україна зможе отримати допомогу в 30 млн доларів.

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджені поставки в Україну 117 тис.доз вакцин.

Також в період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca і Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19 передбачено охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

9 лютого 2021 року стало відомо про те, що своєчасна доставка вакцини Sinovac від коронавірусу в Україну може зірватися через дії регулюючих органів.

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Автор: УНІАН