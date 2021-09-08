Кабінет міністрів затвердив методику визначення різниці в тарифах на тепло і гарячу воду для теплогенеруючих підприємств.
Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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"Різниця між ринковими тарифами на тепло і гарячу воду і тими, за якими платили громадяни, це десятки мільярдів гривень. Цю різницю ми компенсуємо теплокомуненерго, що дасть їм можливість безперешкодно пройти опалювальний сезон", - сказав він.
Також Шмигаль додав, що цей крок дозволить місцевій владі взяти на себе відповідальність за тарифи на тепло і гарячу воду, а також навести порядок з комунальними підприємствами.
Штрафні санкції для теплокомуненерго:
У липні Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект, яким скасовуються штрафні санкції для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) за несплату за спожитий газ.
Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, він скасовує нарахування штрафних санкцій на заборгованість за газ, яка виникла після 1 травня 2020 року, а також дає можливість підприємствам теплокомуненерго реструктуризувати наявну заборгованість за спожите блакитне паливо на 5 років. Крім цього, він накладає заборону на нарахування пені та штрафів з боку постачальників газу по категорії населення.
В асоціації "Укртеплокомуненерго" зазначили, що цей законопроект, у разі прийняття, вирішить низку життєво важливих проблем ТКЕ. Зокрема, дозволить реструктуризувати борги за спожитий газ на 5-7 років, розблокує заарештовані банківські рахунки ТКЕ, скасує штрафні санкції "Нафтогазу".