Уряд затвердив методику визначення різниці в тарифах на тепло та гарячу воду.

Кабінет міністрів затвердив методику визначення різниці в тарифах на тепло і гарячу воду для теплогенеруючих підприємств.

Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Різниця між ринковими тарифами на тепло і гарячу воду і тими, за якими платили громадяни, це десятки мільярдів гривень. Цю різницю ми компенсуємо теплокомуненерго, що дасть їм можливість безперешкодно пройти опалювальний сезон", - сказав він.

Також Шмигаль додав, що цей крок дозволить місцевій владі взяти на себе відповідальність за тарифи на тепло і гарячу воду, а також навести порядок з комунальними підприємствами.

Штрафні санкції для теплокомуненерго:

У липні Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект, яким скасовуються штрафні санкції для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) за несплату за спожитий газ.

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, він скасовує нарахування штрафних санкцій на заборгованість за газ, яка виникла після 1 травня 2020 року, а також дає можливість підприємствам теплокомуненерго реструктуризувати наявну заборгованість за спожите блакитне паливо на 5 років. Крім цього, він накладає заборону на нарахування пені та штрафів з боку постачальників газу по категорії населення.

В асоціації "Укртеплокомуненерго" зазначили, що цей законопроект, у разі прийняття, вирішить низку життєво важливих проблем ТКЕ. Зокрема, дозволить реструктуризувати борги за спожитий газ на 5-7 років, розблокує заарештовані банківські рахунки ТКЕ, скасує штрафні санкції "Нафтогазу".

Автор: Дмитро Шварц