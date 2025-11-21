Передбачається, що модернізація інфраструктури дозволить скоротити тривалість поїздки між кінцевими пунктами магістралі Мадрид-Барселона на майже 40 хвилин.

Іспанія планує запустити найшвидші потяги в Європі, запланована їх модернізація до швидкості у 350 кілометрів за годину. Як повідомляє "Центр транспортних стратегій", Міністерство транспорту, мобільності та міського розвитку Іспанії ініціює техніко-економічні дослідження задля оцінки можливостей підвищення дозволеної швидкості руху поїздів на високошвидкісній магістралі Мадрид-Барселона до 350 кілометрів за годину.

Ця магістраль розрахована саме на таку максимальну швидкість, утім нині потяги курсують зі швидкістю не вищою за 300 км/год.

Зауважується, що за роки, що минули з часу введення ВШМ в експлуатацію, що було у лютому 2008 року, щорічний пасажиропотік зріс з 2,2 мільйона до майже 15 млн людей.

"Модернізація інфраструктури дозволить скоротити тривалість поїздки між кінцевими пунктами магістралі без зупинок з кращого теперішнього часу 2 год 37 хв до 2 год", - зазначає видання.

Також потрібно оцінити перспективність варіантів будівництва нових високошвидкісних ділянок на підходах до обох міст, а також двох станцій: Парла - в південному передмісті Мадрида та Ель-Прат-де-Льобрегат - біля аеропорту Барселони, роботи з проєкту якої було зупинено через кризу 2008-2009 років.

Зазначається, що у Мадриді новий підхід до станції Чамартін зі східного та південного напрямів становитиме альтернативу існуючому тунелю для лінії колії 1435 мм, що зв'язує Чамартін зі станцією Аточа. Він дозволить розділити поїзди сполученням з Каталонією та курси на південних напрямках.

Водночас станція Парла на півдні Мадрида стане пересадковим вузлом між потягами приміського сполучення та високошвидкісними, що прямують до Каталонії та Андалусії.

Передбачається, що вона покращить транспортне обслуговування понад 1,26 млн місцевих жителів, послабить навантаження на станції Аточа і Чамартін, а також надасть маршрут, альтернативний тунелю, що їх зв'язує, у разі екстрених ситуацій.

"Нова ВШМ між Лерідою та Барселоною в обхід Таррагони забезпечить суттєве скорочення часу поїздки. Крім того, вона створить підхід з північного боку до нового вокзалу Ла-Сагрера, що будується в столиці Каталонії", - зауважує видання.

