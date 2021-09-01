Найстриманіші прогнози на здорожчання роблять будівничі підприємства.

Підприємства всіх секторів економіки України прогнозують здорожчання власної продукції та послуг. Це може відбутися через високий ризик збільшення цін на сировину та матеріали.

Про це свідчать результати серпневого опитування підприємців, проведеного Національним банком України.

"На тлі високих очікувань щодо зростання цін на сировину та матеріали підприємства всіх секторів економіки прогнозують здорожчання власної продукції/послуг", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що, за результатами проведеного опитування, підприємства будівництва стриманіше оцінюють зростання цін на власну продукцію/послуги внаслідок сповільнення динаміки очікувань щодо зростання вартості послуг підрядників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 25 серпня 2021 року. В опитуванні взяли участь 322 підприємства. Серед опитаних підприємств 42.9% – компанії промисловості, 29.5% – сфери послуг, 22.7% – торгівлі, 5.0% – будівництва, 35.7% респондентів – великі підприємства, 29.2% – середні, 35.1% – малі.

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Автор: Богдан Слуцький