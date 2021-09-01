В адміністрації Байдена очікують від Зеленського конкретних результатів стосовно реалізації реформ.

У Білому домі заявили, що Україна повинна зосереджувати увагу на втіленні реформ на шляху до отримання членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як йдеться у стенограмі на сайті Білого дому, про це заявили американські посадовці під час брифінгу стосовно візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону.

В адміністрації Байдена нагадали про цьогорічне комюніке саміту НАТО, яке було оприлюднене у червні. У ньому йшлося, що США та союзники підтвердили підтримку позиції, озвучену ще на саміті у Бухаресті у 2008 році. Зокрема, країни-члени Альянсу підтримали "право України вирішувати своє власне майбутнє і зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання", в тому числі стосовно прагнень України приєднатися до НАТО.

При цьому відзначається, що Україні для цього необхідно "продовжувати втілювати глибокі, всебічні і своєчасні реформи, які викладені у Річній національній програмі".

"Я неодмінно очікую, що частина розмови між двома президентами зосереджуватиметься на цьому", - наголосив американський чиновник та додав, що Україна продовжує робити прогрес в плані покращення сумісності військ з військами Альянсу.

Читайте такожЗеленський назвав російський газ "найбруднішим у світі", в РФ огризнулися у відповідь"Вона продовжує здійснювати реформи у власному секторі оборони і вона продовжує забезпечувати прогрес у своєму секторі державного управління. І Сполучені Штати й надалі виступають у підтримку постійних зусиль України у реформах в усіх цих секторах", - сказав представник Білого дому.

Також повідомляється, що Байден вже довгий час підтримує реформи в Україні, ще з часів, коли обіймав посаду віце-президента США в адміністрації Барака Обами.

"Ми очікуємо на конкретні результати у цьому вимірі від наших партнерів в адміністрації Зеленського, але ми також налаштовані надавати допомогу та іншу підтримку, яка буде необхідною, аби допомогти зміцнити їхні зусилля", - заявив американський чиновник.

Як повідомляв УНІАН, у Білому домі розкрили деталі зустрічі Байдена і Зеленського.

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Автор: Віталій Саєнко