Гетманцев не виключає, що зменшення ставки ЄСВ може створити додаткову "дірку" в держбюджеті.

Уряд України виступає з ініціативою зміни оподаткування доходів громадян.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми пропонуємо істотно знизити оподаткування доходів. Податок на доходи фізичних осіб – наполовину. Наприклад, зараз 19,5% (18% плюс 1,5% військовий збір), а буде 10%", - зазначив Гетманцев.

Водночас він додав, що щодо ЄСВ є кілька концепцій.

"Є дві концепції. Перша ініціатива: не чіпаємо ЄСВ, залишивши його на рівні 22%, а ПДФО зробимо 10%. Другий варіант: об'єднуємо три податки ПДФО, військовий збір та ЄСВ, але зменшуємо тоді до 25% (на сьогодні це 41,5%)", - заявив Гетманцев.

Однак, Гетманцев не виключає, що зменшення ставки ЄСВ може створити додаткову "дірку" в держбюджеті.

"Це зараз тільки концепція для обговорення. З цим, до речі, не погоджується Міністерство фінансів. У нас з ними зараз дискусія досить глибока. Міністр фінансів Сергій Марченко має на це право, і я його розумію. Мабуть, будь я на його місці, у мене б теж була така позиція. Вони пропонують залишити все як є", - заявив Гетманцев.

Він також нагадав, що різке зменшення ставок оподаткування призведе до різкого скорочення доходів до бюджету.

"Різке зменшення ставок оподаткування призведе до різкого скорочення доходів до бюджету всіх рівнів. Якщо зменшуються доходи, відповідно доведеться зменшувати витрати, а це вже не так просто зробити", - заявив Гетманцев.

За його словами, зниження податків багато в чому залежатиме від свідомості суспільства.

"Перша частина - ми зменшуємо оподаткування, але друга частина - залежить від суспільства, тому що це не тільки бізнес. Ми ж зменшимо оподаткування і вчителям, і лікарям, і поліцейським – всім найманим працівникам зменшуємо оподаткування. Але друга частина - це відмова від практики відходу від оподаткування. Якщо ми робимо першу частину і вводимо мінімальну ставку оподаткування доходів в Європі, то, з іншого боку, ми маємо розраховувати на те, що суспільство відповідально по-дорослому відмовиться від практик ухилення від оподаткування", - заявив Гетманцев.

Добровільна установка РРО:

Раніше Гетманцев заявив, що планується ухвалення закону, який дозволить найманим працівникам, які додатково займаються певним бізнесом, але не зареєстровані як ФОПи, працювати легально. Заявку на встановлення РРО можна буде подати в "Дії". Ставка податку на додатковий дохід становитиме 5%.