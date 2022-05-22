Експерт вважає, що зараз вкрай важливо ввести ембарго на енергоресурси, особливо на газ.

Всупереч санкціям Росія продовжує торгувати нафтою і газом з країнами Європи, і саме ця торгівля дозволяє президенту РФ Володимиру Путіну платити силовикам.

Таку думку в інтерв'ю НВ озвучив професор економіки Мадридської IE Business School Максим Миронов.

"Торгівля природними ресурсами дозволяє Путіну платити не тільки силовикам, а й бюджетникам. Європа продовжує відправляти йому 700-800 млн євро на день, а це дозволяє зберігати бюджетний баланс плюс попит на імпорт впав, долар в країну приходить, але витратити його неможливо. Це дозволяє Путіну зберігати волатильний бюджет, і це важливо", - зазначив експерт.

Миронов також додав, що зараз вкрай важливо ввести ембарго на енергоресурси, особливо на газ, оскільки з нафтою ситуація простіша.

Війна проти України та дефолт Росії:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

19 травня 2022 року міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила про те, що після 5 травня Росія може зіткнутися з технічним дефолтом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Росія намагається засекретити інформацію про фінансовий стан справ у країні - WSJ

У Росії визнали, що в найближчі роки "жити буде дуже складно"

Кремлю загрожує повна втрата енергетичної співпраці з Європою - ОП