Російським компаніям не потрібен долар, тому що за долари вони нічого не можуть купити.

У Росії жителі великих міст переконані, що раз вони пережили санкції 2014 року і змогли до них адаптуватися, то і ці нові санкції зможуть пережити, однак це не так.

Таку думку в інтерв'ю НВ озвучив професор економіки Мадридської IE Business School Максим Миронов.

"Це 100% помилкові думка і розрахунок хоча б тому, що у 2014 році не було системних негативних змін в економіці, а станом на 2022 рік вони є, і помітні. Не було такого, що в Росії за кілька місяців пропадає ціла автомобільна галузь, як зараз, а саме це і відбувається. Не було такого, що практично повністю зникла авіаційна галузь, літаки, які тепер не літають в Європу і стоять на приколі, це вже не судна, а склад запчастин. Не було у 2014 році проблем у держави та російського бізнесу купувати імпорт", - зазначив експерт.

За словами Миронова, на території Росії долар став фактично папірцем.

"Чому цінність долара в Росії зараз стрімко знижується? Тому що на території Росії він став фактично папірцем, російським компаніям не потрібен долар, тому що на долар вони нічого не можуть купити. Це ситуація гірша, ніж в СРСР, тому що Радянський Союз за долари на зовнішньому ринку міг купити що завгодно, Росія цієї можливості себе позбавила — вона приходить на ринок, а товари на ньому за долари їй не продають. Ситуація правда погана, а що до росіян — ну потрібно ж чимось жити, можна ось такими втішними фантазіями", - зазначив експерт.

Війна проти України та дефолт Росії:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

19 травня 2022 року міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила про те, що після 5 травня Росія може зіткнутися з технічним дефолтом.

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