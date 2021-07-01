Підвищення торкнеться, в першу чергу, тих пенсіонерів, яким не індексували виплати ні в березні, ні в червні.

З 1 липня 2021 року буде проведена індексація пенсій для пенсіонерів, яким були призначені пенсії у 2018-2020 роках, а також для громадян, які отримують мінімальну пенсію. Всього перерахунок стосуватиметься 1 мільйона громадян. Однак пенсіонери віком 75 років і старше отримають надбавки лише восени.

Кому підвищать виплати з 1 липня

З 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становитиме 1854 гривень. Такою буде і мінімальна пенсія. Деякі категорії громадян отримають надбавку до виплат.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни пенсії будуть перераховані з урахуванням групи інвалідності. Інваліди I групи отримуватимуть 12051 гривень (+552,5 грн), II групи – 9733,5 грн (+ 446,25 грн), і III групи – 6674,4 грн (+ 306 грн).

пенсії будуть перераховані з урахуванням групи інвалідності. Інваліди I групи отримуватимуть 12051 гривень (+552,5 грн), II групи – 9733,5 грн (+ 446,25 грн), і III групи – 6674,4 грн (+ 306 грн). Індексація також торкнеться чорнобильців . Пенсії ліквідаторів I групи інвалідності будуть підвищені до 16000, ліквідатори II групи отримуватимуть від 13000, для III групи виплати підвищать до 9000 гривень.

. Пенсії ліквідаторів I групи інвалідності будуть підвищені до 16000, ліквідатори II групи отримуватимуть від 13000, для III групи виплати підвищать до 9000 гривень. Мінімальна пенсія учасників бойових дій зросте до 3059 гривень - надбавка складе 140 гривень.

зросте до 3059 гривень - надбавка складе 140 гривень. Пенсія по втраті годувальника збільшиться до 1854 гривень за одну дитину, 3708 гривень для двох дітей і 2781 на трьох і більше.

збільшиться до 1854 гривень за одну дитину, 3708 гривень для двох дітей і 2781 на трьох і більше. Надбавки за наднормативний стаж також виростуть. Доплата за кожен рік наднормативного стажу становитиме 18,54 гривні.

Хто не отримає надбавки в цьому місяці

Перерахунок пенсій для пенсіонерів віком 75 років і старше переноситься на жовтень через брак коштів у держбюджеті. З 1 жовтня пенсіонери 75 років і старше отримуватимуть додаткові 400 гривень щомісяця. Ця надбавка збільшиться наступного року.

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Автор: Катерина Пулатова