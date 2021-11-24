На тлі новин про можливе вторгнення РФ в Україну нерезиденти та інвестори активно виходять з українських активів.

Найближчим часом курс гривні залишиться під тиском, але темпи падіння знизяться.

Про це повідомив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

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"Ймовірно, на ринку підвищиться волатильність, курс продовжить цілитися на 27 гривень за долар. Поки ж можливі коливання в широкому діапазоні-26,75 - 27 гривень за долар", - сказано в коментарі, переданому УНІАН.

Відзначається, що курс гривні в середу, 24 листопада, залишається під тиском поблизу позначки 26,9 гривень за долар.

За словами Шевчишина, на тлі новин про можливе вторгнення РФ в Україну нерезиденти та інвестори активно виходять з українських активів. Так, за останні два дні портфель ОВДП нерезидентів скоротився на 715 млн грн, а з 15 листопада - на 3,8 млрд грн. Впали ціни на українські єврооблігації. До активної купівлі валюти підключився спекулятивний капітал і населення. НБУ намагається згладжувати коливання, проте збити курс і повернути на сильні позиції регулятор навряд чи має намір.

Експерт зазначив, що реакція на кредит МВФ на валютному ринку була стриманою, і сьогодні високий попит зберігається, і нагадав, що Фонд виділив 699 млн доларів фінансової допомоги, і кошти повинні були ще вчора надійти в Україну. До червня Київ розраховує отримати ще кілька траншів.

"Серед факторів, які рухають ринок, - наближення вихідних в США 25-26 листопада, в результаті чого нерезиденти, а також експортери та імпортери поспішають закрити свої великі операції. Зараз це покупка і виведення валюти. Втім, через вихідні вже найближчими днями на ринку може наступити невеликий перепочинок. Хоча великі виплати по купонах ОВДП, які отримають власники завтра, підвищать гривневу ліквідність на ринку і можуть штовхнути Американський долар вгору", - прогнозує аналітик.

Курс на 24 листопада:

Національний банк України на середу, 24 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,86 грн/дол., тобто гривня ослабла на 20 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій