Січневий локдаун, за оцінками НБУ, призведе до втрати 0,2 процентного пункту від ВВП 2021 року.

Негативний вплив карантину вихідного дня на ВВП країни виявився меншим, ніж очікувалося.

Як повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб в ході брифінгу, втрати від карантину вихідного дня, за оцінками регулятора, очікувалися на рівні 0,2 процентного пункту від ВВП.

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"Можна сказати, що він, швидше за все, буде менше. Ми бачили показники високочастотні по мобільності людей, і вони говорять про те, що вплив буде досить мінімальним. Ми бачили погіршення очікувань бізнесу, це індекс ділової активності щомісячний, він демонстрував, що, наприклад, з іншими країнами й з тим, що ми бачили в третьому кварталі, очікування бізнесу погіршилися", - сказав Сологуб.

Заступник голови НБУ зазначив, що, на його думку, причиною погіршення очікувань бізнесу був не сам карантин, а очікування карантину і карантинних обмежень, тому що люди не зовсім розуміли, як саме буде введений карантин.

Що стосується карантинних обмежень, які очікуються в січні 2021 року, то вони, за оцінками Національного банку, призведуть до втрати 0,2 процентному пункту від річного ВВП 2021 року.

"Щодо локдауну, який очікується в січні, список карантинних обмежень не такий жорсткий, як ми бачили навесні, і тому, за нашими оцінками, нові обмеження призведуть до втрати 0,2 процентного пункту річного ВВП наступного року. Знову-таки, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація з пандемією", - сказав Сологуб.

Що цьому передувало

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 Листопада карантину вихідного дня. Він діяв з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

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Автор: Катерина Жирій