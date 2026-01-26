Золото перескочило нову психологічну межу: скільки коштує метал

Ціна золота вже зросла більш ніж на 18% цього року.

У понеділок, 26 січня, ціна на золото підскочила до рекордного рівня понад 5100 доларів за унцію (164 долари за грам), продовжуючи історичне зростання. Інвестори скупляють цей безпечний актив на тлі зростаючої геополітичної невизначеності.

Як пише Reuters, спотова ціна на золото зросла на 2,2% до 5 089,78 долара за унцію (163,6 дол./г), після досягнення раніше історичного максимуму в 5 110,50 долара (164,3 дол./г).

Зазначається, що у 2025 році ціна на метал злетіла на 64%, що стало найбільшим річним приростом з 1979 року, завдяки попиту на безпечні активи, пом'якшенню монетарної політики США, активним закупівлям центральних банків та рекордним притокам коштів у біржові фонди. Ціни встановили послідовні рекордні максимуми за останній тиждень і вже зросли більш ніж на 18% цього року.

"По суті, останнім каталізатором стала криза довіри до адміністрації США та американських активів, яка була спричинена деякими нестабільними рішеннями адміністрації Трампа минулого тижня", – сказав старший ринковий аналітик Capital.com Кайл Родда.

У виданні нагадали, що президент США Дональд Трамп раптово відмовився від погроз запровадити мита проти європейських союзників як важіль для захоплення Гренландії. При цьому на вихідних він заявив, що запровадить 100% мито для Канади, якщо вона виконає торговельну угоду з Китаєм.

Він також погрожував запровадити 200% мита для французьких вин та шампанського, очевидно намагаючись змусити президента Франції Еммануеля Макрона приєднатися до його ініціативи "Рада миру" .

Аналітики очікують, що ціни на золото продовжать зростати до 6000 доларів цього року через глобальну напруженість, а також високий попит з боку центральних банків та роздрібних торговців.

Щодо інших металів, то спотове срібло зросло на 4,8% до 107,9 долара за унцію (3,47 дол. за грам). Спотова ціна на платину зросла на 3,4% до 2 861,91 долара за унцію (92,02 дол. за грам), тоді як спотова ціна паладію зросла на 2,5% до 2 060,70 долара (66,3 дол. за грам), досягнувши більш ніж трирічного максимуму.

23 січня золото досягло чергового рекорду, а срібло і платина продовжили дорожчати, досягнувши нових історичних максимумів. Цьому сприяло зниження довіри до американських активів через геополітичну напруженість і економічну невизначеність.

20 січня ціна на золото вперше в історії перевищила позначку в 4 700 доларів за унцію (151,1 долара за 1 грам), а срібло трималося трохи нижче свого нового рекордного максимуму.

