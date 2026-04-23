Дорога нафта тисне на золото: ціни на метал падають

Ціни на золото в четвер, 23 квітня, знизилися, оскільки висока вартість нафти підживлює побоювання щодо інфляції та тривалого періоду високих процентних ставок. Інвестори також очікують ясності щодо мирних переговорів між США та Іраном, які зайшли у глухий кут.

Як пише Reuters, спотове золото подешевшало на 0,6% – до 4 711,27 долара за унцію ( 151,5 долара за грам). Ф’ючерси на золото у США з поставкою в червні знизилися на 0,5% – до 4 727,70 долара за унцію (152 долара за грам).

Ціни на нафту Brent утримуються вище 100 доларів за барель після більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів бензину у США, а також через відсутність прогресу в мирних переговорах.

Відео дня

"Повернення Brent до тризначних цифр тримає інфляційні ризики у центрі уваги й сьогодні тисне на золото", – зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Зростання цін на нафту може розганяти інфляцію через подорожчання транспортування та виробництва, що підвищує ймовірність подальшого підвищення ставок. Хоча золото традиційно вважається захистом від інфляції, високі процентні ставки роблять дохідні активи більш привабливими, знижуючи інтерес до дорогоцінного металу.

У середу Іран захопив два судна в Ормузькій протоці, посиливши контроль над стратегічним водним шляхом, а перспективи відновлення переговорів залишаються туманними.

"Інвестори побоюються, що сценарій "перемир’я плюс блокада" може тривати місяцями, перетворивши короткостроковий ціновий сплеск на довготривалий інфляційний фактор, що негативно вплине на золото з точки зору дохідності", – додав Вотерер.

Тим часом, опитування економістів Reuters показало, що Федеральна резервна система США, ймовірно, утримається від зниження ставок щонайменше пів року, оскільки енергетичні шоки на тлі війни знову розганяють інфляцію.

Ціни на метали - останні новини

20 квітня ціни на залізну руду зросли на тлі збереження високого попиту з боку Китаю напередодні першотравневих свят на тлі короткострокового обмеження пропозиції.

23 квітня ціни на мідь знизилися на 1,5% – до 13 225,50 долара за тонну після того, як 22 квітня вона підскочила на 1,5% – до найвищого рівня з початку лютого. Інвестори стежать за розвитком подій на Близькому Сході після того, як мирні переговори зайшли в глухий кут, а США та Іран змагаються за контроль над Ормузькою протокою.

