Ціни на мідь впали після досягнення найвищого рівня з лютого: скільки коштує метал

Ціни на мідь знизилися, як і на інші метали. Інвестори стежать за розвитком подій на Близькому Сході після того, як мирні переговори зайшли в глухий кут, а США та Іран змагаються за контроль над Ормузькою протокою.

Видання Bloomberg пише, що ключовий індекс цін на метали на Лондонській біржі досяг рекордного рівня 22 квітня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я з Іраном діятиме невизначений термін, поки Вашингтон чекає від Тегерана мирної пропозиції. Іранська влада заявила, що не планує найближчим часом брати участь у переговорах.

США продовжують морську блокаду суден, що прямують до та з іранських портів, щоб чинити тиск на Тегеран, тоді як Іран перешкоджає проходженню більшості суден через Ормузьку протоку. Тривалі перебої в судноплавстві підтримують високі ціни на енергоносії та загрожують світовому економічному зростанню.

Відео дня

Станом на 06:23 за київським часом ціна на мідь знизилася на 1,5% – до 13 225,50 долара за тонну після того, як 22 квітня вона підскочила на 1,5% – до найвищого рівня з початку лютого. Таким чином, 1 кілограм металу обійдеться в 13,23 долара.

В останні тижні метали демонстрували сильну динаміку після того, як США та Іран домовилися про припинення вогню і послабилися побоювання щодо подальшої ескалації на Близькому Сході.

Зміцнення ринку міді в Китаї також сприяло зростанню цін, оскільки покупці, схоже, спокійніше ставляться до цін вище 13 000 доларів за тонну.

"Внутрішній попит у Китаї залишається відносно високим, а запаси швидко скорочуються, що забезпечує міцну підтримку цінам на мідь. Однак через значну невизначеність на макроекономічному рівні ціни, як і раніше, не мають чіткої тенденції", – зазначив керівник відділу досліджень кольорових металів компанії Xiamen C&D Co. Яна Вейцзюня.

Ціни на метали - останні новини

12 квітня ціни на алюміній зросли до чотирирічного максимуму, оскільки блокада іранських портів, введена президентом США Дональдом Трампом, загрожує ще більшими перебоями в поставках з країн Перської затоки.

20 квітня ціни на залізну руду зросли на тлі збереження високого попиту з боку Китаю напередодні першотравневих свят на тлі короткострокового обмеження пропозиції.

Вас також можуть зацікавити новини: