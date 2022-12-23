Основна причина, через яку українцям у Німеччині важко знайти роботу - мова.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Німеччина прийняла близько 600 тисяч українських біженців працездатного віку, проте знайти роботу там змогли лише 142 тисячі українців.

Як повідомило посольство Німеччини в Україні виданню LIGA.net, основна причина, через яку українцям у Німеччині важко знайти роботу - мова.

Ще однією перешкодою для працевлаштування українців у Німеччині є визнання професійних кваліфікацій, особливо вчителів та лікарів.

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Крім того, питання догляду за дітьми також відіграє важливу роль при прийомі на роботу. Травматичний досвід війни або психічні навантаження також можуть перешкоджати працевлаштуванню.

Всього в Німеччині станом на 6 грудня перебувало 1,037 млн біженців з України, з яких понад 988 тисяч подали заявки на тимчасовий захист.

Серед них: 420 тисяч - жінки у віці від 18 до 63 років (41%), 354 тисяч - діти (34%), 177 тисяч - чоловіки у віці від 18 до 63 років (17%), 82 тисяч - дорослі у віці від 64 років (8%).

Всі біженці з України, які цього потребують, можуть отримувати в Німеччині державну підтримку у вигляді надання житла, харчування, медичного страхування та щомісячного грошового утримання.

Ринок праці під час війни:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася в 20 разів порівняно з довоєнним часом.

Станом на 15 травня на українському ринку праці попит на роботу значно перевищував її пропозицію.

За даними опитування, проведеного серед своїх бізнес-клієнтів, у березні кількість непрацюючих підприємців склало 16,3%; тих, хто планував працювати - 3,6%; працюючих – 80,1%.

Станом на 4 вересня в Польщі змогли знайти роботу понад мільйон українців.

11 жовтня 2022 року в ЄС запустили портал з пошуку роботи для українців.

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