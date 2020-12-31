Зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове та постійне проживання.

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" з 1 січня 2021 року змінює вартість бланків біометричних документів.

Про це йдеться в повідомлення Державної міграційної служби України.

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"У зв'язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон і видів на тимчасове і постійне проживання", - сказано в повідомленні.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2020 року, отримають документи за старою ціною.

Особи, які сплатили адміністративні послуги до 21 грудня 2020 року, але не подали заяви на оформлення документів, матимуть можливість зробити доплату за оформлення документів за тарифами, які діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

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Автор: УНІАН