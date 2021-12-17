Винятком є лише зобов'язання особистого характеру, які безпосередньо пов'язані особисто з людиною.

При прийнятті спадщини до спадкоємця переходять борг померлого, винятком є лише зобов'язання особистого характеру.

Про це УНІАН розповів адвокат юридичної компанії Investment Service Ukraine Володимир Пищида.

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"Прийняття спадщини передбачає придбання не тільки прав, а й обов'язків, у тому числі і за кредитними зобов'язаннями спадкодавця. Винятком є лише зобов'язання особистого характеру. Однак розмір вимоги кредитора не може перевищувати вартість спадкового майна, а якщо вартість майна менша за розмір зобов'язання, сенсу приймати таку спадщину нема", - сказав Пищида.

Разом з цим, зазначив адвокат, вимоги щодо сплати кредитного зобов'язання кредитор має висунути спадкоємцям тільки в межах шестимісячного терміну з дня, коли йому стало відомо про смерть боржника. Якщо ж кредитор спадкодавця не пред'явив вимоги до спадкоємців у зазначений строк, він позбавляється права вимоги.

"Винятком є лише зобов'язання особистого характеру. Це зобов'язання, які безпосередньо пов'язані особисто з людиною, і крім неї це зобов'язання фізично виконати ніхто не може. Наприклад, аліменти", - додав Пищида.

Колектори в Україні:

Колектор - це працівник колекторської компанії, який спеціалізується на роботі з проблемними боржниками.

Колекторська компанія - підприємство, яке надає послуги стягнення прострочених боргів.

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Автор: Катерина Жирій