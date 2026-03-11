Фронт поруч, а оренда дорожчає: як війна перекроїла ринок нерухомості України

На заході країни через хвилю внутрішньої міграції ціни на житло різко зросли.

Війна не спричинила обвалу ринку нерухомості в Україні, як очікували деякі аналітики, однак суттєво змінила його структуру. Ціни різко зросли на заході країни, тоді як поблизу фронту житло дешевшає, але оренда часто дорожчає, пише The Economist.

До прикладу, у київському житловому комплексі "Львівський квартал", розташованому поруч із ракетним заводом, російські дрони та ракети з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року влучали вже 11 разів. Попри це, квартири там продовжують продаватися.

Одна з квартир площею 72 кв. м виставлена на продаж за 150 тисяч доларів, тоді як до війни могла б коштувати близько 190 тис. дол. За словами рієлтора Юрія Войтовича, покупці часто використовують ризик ракетних ударів як аргумент для торгу.

Зазначається, що війна не призвела до краху ринку нерухомості України, як дехто очікував, але він був значно спотворений. Так, на заході країни через хвилю внутрішньої міграції ціни на житло різко зросли. У Львові середня ціна вже становить близько 1 720 доларів за квадратний метр, що приблизно на 64% більше, ніж на початку війни, і навіть перевищує рівень столиці.

Ближче до фронту вартість продажу житла зазвичай падає пропорційно до наближення бойових дій. Потрапляння населеного пункту в радіус російської артилерії часто спричиняє різке падіння цін. Втім, на ринку оренди ситуація інша. Обмежена пропозиція, короткі терміни проживання та відносно високі зарплати військових дозволяють власникам підвищувати ціни.

"Поки це місце не зрівняють із землею або не перетворять на лінію фронту, ніхто не перестане брати гроші", – скаржиться офіцер національної гвардії, що базується поблизу Слов’янська в Донецькій області, Роман Даценко

Це добре видно на прикладі міст Слов’янськ та Краматорськ, які стали ключовими цілями російських військ на Донбасі. Слов'янськ, що знаходиться лише за 13 км від лінії фронту, став місцем щоденного російського терору. Дрони атакують усе, що рухається: цивільні автомобілі, автобуси, поштові транспортні засоби. Однак пошук орендованої квартири може зайняти тижні. У Краматорську оренда звичайного будинку може сягати 60 тис. грн на місяць.

Через високі орендні ставки деякі військові навіть вирішують купувати житло. За словами Даценка, іноді будинки купують буквально за лічені дні, щоб уникнути витрат на оренду.

Що відбувається у великих містах

Орендна плата також різко зростає в престижних районах Києва. Одна з причин - приплив іноземних дипломатів і міжнародних делегацій. За словами бізнес-директора порталу Lun Дениса Суділковського, важливим фактором для орендарів стали наявність бомбосховищ і укриттів, хоча вони більше впливають на швидкість здачі житла, ніж на ціну.

У районах Києва, які сильно постраждали від російських обстрілів і де квартири замерзали після відключення електрики, ціни майже не впали. Власники воліють дочекатися миру, ніж продавати житло зі збитком.

Втім, в інших місцях проблемна нерухомість стимулює спекуляції. Напівлегальні компанії скуповують будинки, які найбільше ризикують постраждати від ракет, роблячи ставку на післявоєнне відновлення та можливу державну компенсацію, якщо будинок зруйнує ракета.

На початку війни картина була передбачуваною: депресивний схід і бурхливий захід. Але останнім часом на ринку з’явилася й нова тенденція. З кінця 2023 року українці почали повертатися на схід, що збільшило кількість угод.

Харків, розташований приблизно за 30 км від фронту, став доступною точкою для інвестицій. Більша частина промисловості міста зруйнована, а іноземні студенти зникли. Але однокімнатні квартири тепер коштують приблизно у 3,5 раза більше за середню річну зарплату (порівняно з п’ятьма кілька років тому), і багато українців наважуються на купівлю. Дехто навіть відкриває новий бізнес. Попри небезпеку, великі міста залишаються привабливими для життя.

Житло в Україні - останні новини

Експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта зазначив, що в Україні з приходом тепла може зрости вартість оренди приватних будинків у Київській області. Водночас ціна на купівлю такого типу житла може навіть зменшитися.

Взимку в більшості районів Києва було зафіксовано суттєве зростання кількості оголошень на довгострокову оренду однокімнатних квартир, тоді як попит переважно знижувався або залишався без змін.

