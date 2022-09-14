Тільки 46 відсотків з тих, хто буде змінювати роботу налаштовані оптимістично.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну близько 32 відсотків працездатних жителів Росії планують змінити роботи у найближчі місяці.

Про це повідомляє російське видання Lenta.ru.

Тільки 46 відсотків з тих, хто буде змінювати роботу налаштовані оптимістично.

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Близько 26 відсотків охочих змінити роботу впевнені, що до весни 2023 у російських компаній не буде гідних вакансій. Вірять, що до грудня цього року для шукачів розшириться вибір пропозицій на ринку праці, 17 відсотків опитаних. 11 відсотків усіх респондентів, що налаштувалися на звільнення, сумніваються, що в найближчий рік знайдуть гідну нову роботу.

Переважно росіяни хочуть змінити роботу через проблеми з розміром і виплатами зарплати, скороченням або закриттям організації та через складнощі у відносинах з керівництвом.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для уповільнення зростання курсу рубля.

У третьому кварталі основні економічні показники економіки РФ змінилися новим падінням.

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