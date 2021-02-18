Раніше Маск пообіцяв підтримати власників криптовалюти Dogecoin при її продажу.

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск захотів створити марскоін (MarsCoin).

Маск написав про це в Twitter.

Читайте такожАмериканський економіст застеріг від покупки біткоїна слідом за Маском

Раніше Маск пообіцяв підтримати власників криптовалюти Dogecoin при її продажу.

У коментарях під цим записом користувачі запропонували створити йому власний "Ілонкоін" і зробити його "валютою Землі".

Також Маску запропонували назвати її марскоїном. "Це, безумовно, буде марскоїн!"- відповів він.

Криптовалюта Dogecoin

Це валюта-мем, яка була створена у 2013 році. Валюта названа в честь інтернет-мема Doge. Мем є фотографією собаки породи Сіба-іну на прізвисько Кабос. Особливістю криптовалюта є швидкий період початкового Майнінг.

4 лютого 2021 Ілон Маск після перерви у два дні повернувся в Twitter з повідомленнями про криптовалюту-мем Dogecoin. За кілька годин ціна на валюту зросла на 75%.

Все почалося з того, що Маск поділився фотографією ракети, яка летить на місяць, і після додав твіт з одним словом: "Doge". Потім він поділився мемом з найвідомішим епізодом з мультфільму "Король Лев", і зробив ще кілька повідомлень.

У результаті повідомлення отримали десятки тисяч ретвітів і призвели до зростання ціни на Dogecoin.

8 лютого 2021 року криптовалюта із зображенням собаки Сіба-іну досягла рекордної позначки. Вартість токена піднялася до піку в розмірі 8,2 цента при ринковій капіталізації 10,5 млрд доларів.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїн вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюта став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Як змінювався курс криптовалюти

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюта і стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїн, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїн піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїн перевищила $40 тисяч.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко