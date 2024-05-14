Найбільше бізнесів припиняють працювати у Києві.

У січні-квітні 2024 року майже 30 904 ФОПів припинила свою діяльність. Так, за перші чотири місяці року закрились понад 23% (7,3 тисячі) новостворених бізнесів минулоріч. Водночас нових ФОП відкривається у двічі більше – понад 74 тисячі за перший квартал цього року. Про це свідчать дані "Опендатабот".

Зазначається, що найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі – 10 773 (34,9%). Також до першої трійки потрапили сфери комп’ютерного програмування та оптової торгівлі – 10,1% та 6,2% відповідно.

Що стосується регіонів, то найбільше бізнесів закривається у Києві – понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. На другому місці антирейтингу Харківщина – майже 2,4 тисячі бізнесів (7,7%). Далі йде Дніпропетровська область з майже 2,4 тисячі ФОПів, або 7,7%. До антитопу також потрапила Одещина та Львівщина – 7,7% та 6,8% відповідно.

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У першому кварталі 2024 року рекордні 74 050 нових ФОПів відкрили українці, що на 33,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком, то кількість збільшилась на 18%. Через "Дію" за вказаний період відкрили рекордну кількість ФОПів – 57 665 нових бізнесів.

Український бюджет потребує додаткових надходжень. На цьому тлі Кабінет міністрів України готує законопроект, яким, зокрема, пропонується запровадження військового збору для ФОПів.

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