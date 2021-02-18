Підприємства почали виробництво нової марки сталі S500ML - це високоміцний прокат для будівництва та машинобудування.

У 2020 році підприємства групи «Метінвест» почали випускати продукцію за новим стандартом DNV GL 2019. Це сучасний високоміцний прокат для Машинобудування та будівництва

У матеріалі на сайті компанії наголошується, що для виробництва прокату з додатковими вимогами до хімічного складу група отримала сертифікат від міжнародного сертифікаційного співтовариства Det Norske Veritas і Germanischer Lloyd.

У компанії зазначили, що новий стандарт посилює вимоги до якісних характеристик на користь поліпшення зварюваності сталей. Тому чимало марок високоміцного прокату підприємства групи виробляли, використовуючи сучасні технології виробництва сталі (зокрема, термомеханічну прокатку). У 2020 році замовники отримали 30 тисяч тонн такої продукції.

Так, "Метінвест" почав виробництво нової марки сталі S500ML – це високоміцний прокат для будівництва та машинобудування. Продукт виробляється за методом термомеханічної прокатки і має кращу зварюваність в порівнянні з марками аналогічної міцності.

Довідка. Металургійні підприємства Групи "Метінвест" у 2020 році освоїли виробництво 54 нових видів продукції. Найбільше нових продуктів освоєно в сегменті товстолистового і гарячекатаного рулонного прокату. Також новинки з'явилися в категоріях холоднокатаного рулону, оцинкованого рулону, напівфабрикатів і труб.

Лідерську позицію за кількістю нової продукції посідає комбінат "Азовсталь", за ним слідує ММК ім. Ілліча, а замикає трійку "Запоріжсталь".

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Автор: УНІАН