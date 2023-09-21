Рада ЄС спочатку спробує затвердити рішення одноголосно під час засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС. Якщо Варшава почне вдаватися до блокування, рішення ухвалять більшістю.

Рада Європейського союзу за рекомендацією Єврокомісії має подовжити дію директиви про тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року.

Як повідомдяє Радіо Свобода з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах, рішення має бути ухвалене, 28 вересня. Подовження директиви не вимагатиме одноголосного голосування і може бути затверджене кваліфікованою більшістю голосів.

Рада ЄС спочатку спробує затвердити рішення одноголосно під час засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС, щоб продемонструвати єдність ЄС. Але якщо Варшава почне вдаватися до блокування, рішення ухвалять більшістю.

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Поки що лише Польща висувала заперечення щодо подовження тимчасового захисту. Наразі Варшава вимагає збільшення фінансування від ЄС на утримання біженців.

Як заявив в коментарі Радіо Свобода єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт, після затвердження продовження цієї директиви країни-члени будуть зобовʼязані її виконувати,

"Це директива, а не рекомендація", – сказав єврокомісар, коментуючи заяви від речника польського уряду про те, що Польща наступного року не подовжить тимчасовий захист для українців.

"Сподіваюся, що якщо це рішення буде ухвалене, то країни-члени ЄС все-таки його виконуватимуть, бо якщо вони не виконуватимуть його належним чином, вони повинні будуть доповісти нам, як вони поводитимуться з особами, які все ще перебувають у їхніх країнах і потребують захисту", – сказав Шміт.

Тимчасовий захист українців у Європі

Директиву про тимчасовий захист ухвалили 4 березня 2022 року терміном на 12 місяців. Після цього її дію подовжили на рік.

19 вересня 2023 року Європейська комісія повідомила, що пропонує подовжити тимчасовий захист для біженців з України з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року. Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються, і тому тимчасовий захист слід подовжити як необхідну відповідь на поточну нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному та тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом у Європейському Союзі. Пропозицію Єврокомісії має підтримати Європейська Рада.

Українці в Польщі

У грудні 2022 року Польща повідомила, що змінює умови прийому українських біженців. Повідомлялося, що українці зможуть безкоштовно проживати в місцях тимчасового розміщення лише в перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі.

30 січня 2023 року Польща оновила правила повторного в'їзду для біженців з України. Повідомлялося, що якщо український біженець не виконає зазначені умови, він може втратити соціальні пільги.

У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців. Він розташований у Надаржині приблизно за 30 км від Варшави. За словами прес-секретаря Мазовецького краю, центр передбачався як тимчасовий. Його закриття було обґрунтоване тим, що кількість українців біженців, які прибувають у регіон, була мізерно мала.

Станом на 16 вересня 2023 року українські біженці їхали з Польщі до Німеччини. Дослідження показало, що на рішення біженців переїхати з Польщі до Німеччини найбільше вплинув соціальний фактор.

20 вересня у Польщі заговорили про ймовірність припинення допомоги українським біженцям з наступного року. Про це заявив офіційний представник уряду Петро Мюллер. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Польща взяла на себе найбільшу кількість українських біженців - понад 1,5 мільйони.

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