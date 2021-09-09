Уряд ухвалив рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурсу "Вчитель року".

В Україні премії за звання "Вчитель року" будуть збільшені у два рази.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

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"Уряд ухвалив рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурсу "Вчитель року", – повідомив глава Кабміну.

Скільки отримають переможці:

перше місце в конкурсі - 60 тис. грн;

друге місце - 54 тис. грн;

третє місце - 48 тис.грн.

Шмигаль також зазначив, що із запланованим зростанням мінімальної зарплати ці виплати лише збільшуватимуться.

"Робота вчителів дуже важлива і відповідальна і вона має оцінюватися на належному рівні", – додав Шмигаль.

Премія Global Teacher Prize: щовідомо

Премію Global Teacher Prize у 2014 році заснував арабський мільярдер Санні Варкі. Нагороду в 1 млн доларів отримує найкращий вчитель планети, автор найбільш інноваційної, ефективної та нестандартної методики навчання. Нагорода символізує важливість професії вчителя і необхідність її визнання і винагороди. Переможця обирає спеціальний Комітет з видатних вчителів, освітніх експертів, чиновників, журналістів, розробників, науковців та підприємців.

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine вручається з 2017 року. її першим лауреатом став вчитель з Чернівців Пауль Пшеничка.

У 2018 році переміг вчитель інформатики із Запоріжжя Олександр Жук. У 2019 році найкращим учителем обрали Наталію Кидалову з Мелітополя.

Конкурс "Учитель року":

Конкурс "Вчитель року" був заснований указом президента України в 1995 році. Його переможцям присвоюється звання "Заслужений вчитель України".

У 2021 році переможців конкурсу назвали у квітні, ними стали 12 педагогів — по три в кожній з чотирьох номінацій: "Керівник навчального закладу", "Математика", "Українська мова та література" та "Трудове навчання".:

У 2021/2022 навчальному році конкурс проводиться у номінаціях "Основи правознавства", "Біологія", "Інформатика" та "Музичне мистецтво".

Автор: Олена Коваленко