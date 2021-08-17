Українська металургія через глобальне прагнення до декарбонізації грає на руку українським металургійним компаніям.
Це, однак, означає, що перд вітчизняним металургійним компаніям лежить складна і дорога трансформація виробничих процесів - конкуренція на глобальному ринку в найближчі кілька років збільшуватиметься, і щоб там залишатися, українським підприємствам доведеться інвестувати в ефективність.
Про це йдеться в статті Uaprom.info "Прибуток без оптимізму: на металургів чекає швидке охолодження ринку".
"Нашим підприємствам, щоб залишитися на експортному ринку, потрібно нарощувати інвестиції, а це можливо тільки в тому випадку, якщо буде грамотна держполітика, яка не збільшуватиме собівартість для наших підприємств", - вважає президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.
За його словами, українські металурги вже розпочали цілу низку проектів на сотні мільйонів доларів для збереження своїх позицій.
"Підприємства використовують можливості, що з'явились, і в хороші часи інвестують весь прибуток у збільшення ефективності і в збільшення обсягів виробництва - щоб пережити складнощі, які ще попереду", - резюмував він.