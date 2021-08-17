Розпочато цілу низку проектів на сотні мільйонів доларів для збереження своїх позицій

Українська металургія через глобальне прагнення до декарбонізації грає на руку українським металургійним компаніям.

Це, однак, означає, що перд вітчизняним металургійним компаніям лежить складна і дорога трансформація виробничих процесів - конкуренція на глобальному ринку в найближчі кілька років збільшуватиметься, і щоб там залишатися, українським підприємствам доведеться інвестувати в ефективність.

Про це йдеться в статті Uaprom.info "Прибуток без оптимізму: на металургів чекає швидке охолодження ринку".

"Нашим підприємствам, щоб залишитися на експортному ринку, потрібно нарощувати інвестиції, а це можливо тільки в тому випадку, якщо буде грамотна держполітика, яка не збільшуватиме собівартість для наших підприємств", - вважає президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За його словами, українські металурги вже розпочали цілу низку проектів на сотні мільйонів доларів для збереження своїх позицій.

"Підприємства використовують можливості, що з'явились, і в хороші часи інвестують весь прибуток у збільшення ефективності і в збільшення обсягів виробництва - щоб пережити складнощі, які ще попереду", - резюмував він.

Автор: Григорій Бондар