Цінні папери корпорації сьогодні, 15 березня, зросли на 12%.

Акції китайської технологічної корпорації Xiaomi злетіли на торгах в Гонконзі після того, як американський суд підтримав її в суперечці з Міністерством оборони США.

Про це повідомляє Financial Times.

Читайте такожСуд у США зупинив дію санкцій проти Xiaomi

Цінні папери корпорації сьогодні, 15 березня, зросли на 12%.

Це рекордне за місяць підвищення котирувань Xiaomi протягом дня і після корекції закрилися на позначці $24,35 (на 7,03% вище ціни закриття в п'ятницю).

Таким чином, судове рішення в США підвищило капіталізацію Xiaomi на 6,7%, тобто приблизно на $5 млрд.

Скасування санкцій

15 березня 2021 року Окружний суд федерального округу Колумбія (США) зупинив дію санкцій проти китайської компанії Xiaomi.

Також суд призупинив виконання і примусове визначення компанії як "китайської комуністичної військової компанії".

Суд скасував обмеження на придбання цінних паперів компаній і вимогу до громадян США продати свої активи.

За що були введені санкції США

15 січня 2021 року США ввели економічні санкції проти дев'яти китайських компаній, у тому числі виробника мобільних телефонів Xiaomi та авіабудівної компанії COMAC.

США підозрюють потрапили під санкції компанії у співпраці з військово-промисловим комплексом Китаю. Американські інвестори повинні до 11 листопада 2021 року позбутися активів цих компаній.

Санкції були спрямовані проти тих, хто "відповідальний або брав участь у широкомасштабному будівництві або мілітаризації спірних форпостів в Південно-Китайському морі, або (в застосуванні) Китаєм примусу проти заявників Південно-Східної Азії, щоб заблокувати їх доступ до офшорних ресурсів в Південно-Китайському морі".

У Xiaomi заперечують зв'язок з військовою галуззю КНР і стверджують, що Xiaomi не належить китайському уряду або Збройним силам і не контролюється ними.

1 лютого 2021 року стало відомо про те, що китайський виробник смартфонів Xiaomi подав позов проти Мінфіну і Міністерства оборони США, щоб домогтися виключення з чорного списку компаній, пов'язаних з військовими Китаю.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко