Китайці повідомляють про брак порожніх контейнерів для доставки морем.

Пандемія COVID-19 торкнулася не тільки медичної сфери, а й похитнула основи міжнародної логістики. Наприклад, зараз, щоб отримати посилку або вантаж з Китаю, споживачам по всьому світу доведеться запастися терпінням і почекати - довше, ніж раніше. І якщо ще декілька місяців тому, були значно скорочені авіа-перевезення, а наземний й морський транспорт працювали стабільно, то сьогодні спостерігаємо протилежну ситуацію. Отримати доставку поїздом або морем з Китаю можна, але з істотною затримкою.

Що трапилося?

Китайці повідомляють про брак порожніх контейнерів для доставки морем. Як пише місцеве ЗМІ, в китайських портах спостерігається нестача контейнерів для завантаження товарів, які повинні піти по всьому світу, в тому числі і в Європу. Приблизно 10000-15000 порожніх контейнерів знаходяться в портах Америки. Занепад виробництва і зниження експорту з Америки привели до того, що ці контейнери не повернулися в Китай, де вони в дефіциті. Експедитори жартують, що «доступність контейнерів залежить від того, скільки ви готові заплатити». У випадку морських перевезень витрати на контейнери за три дні зросли від $500 до $1200 за контейнер. Крім того, збори за отримання контейнерів в портах відправлення також оплачуються вантажовідправником, в той час як середня плата за збір контейнерів між китайськими та європейськими портами зараз приблизно в три рази вище, ніж на інших маршрутах. Вартість самого фрахту в умовах високого попиту і мінімальної пропозиції зросла. Доставка вантажів морем з Китаю здійснюється зі значними затримками термінів. Фахівці відзначають, що проблема збережеться і в майбутньому році.

Доставку поїздом з Китаю проблеми не обійшли стороною. Попит на таку доставку зростає стрімкими темпами, місць в поїздах не вистачає для товарів, що відвантажуються (зростання на 61% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 р.) Причини досить банальні - цей вид перевезення порівняно недорогий, а попит на доставку китайських товарів до Європи і Азії в цьому році суттєво зріс. Місць в поїздах так мало, що китайці перейшли до дуже незвичайних методів вирішення проблеми.

Декілька днів тому, на 3-му Саміті Китайсько-Європейського залізничного шляху і Євразійського мультимодального транспорту, який пройшов в Іу, 12 компаній за допомогою жеребкування розділили між собою вільні слоти в поїздах, що відвантажуються. Проте, як і раніше число поїздів у західному напрямку набагато перевищує їх кількість в східному. Тому контейнери не повертаються в Китай вчасно та їх катастрофічно не вистачає. Аналітики відзначають, що найближчі декілька місяців будуть піковими в міжнародній логістиці в цілому, і в доставці з Китаю зокрема. Зростання вартості фрахту і надмірно перевантажені товарами транспортні вузли говорять самі за себе.

Що кажуть в логістичних компаніях?

Михайло Лимар, СЕО компанії Meest China, прокоментував труднощі доставки: "Те, що зараз відбувається на ринку доставки з Китаю - патова ситуація. Річні контракти, які уклали логісти з транспортними компаніями, втратили свою силу через форс-мажори в Китаї та світі. Хочу зазначити, що Китай значно обмежив імпорт товарів з Європи і США, контейнери та залізничні платформи просто не встигають повертатися в достатньому обсязі в Китай, провокуючи дефіцит контейнерного обладнання. Головна новина китайського e-commerce цієї осені - на сайтах групи Alibaba в день Холостяка 11/11 була продана рекордна кількість товарів на суму $ 74,1 млрд, що в 2 рази більше, ніж в 2019 році. Всі ці фактори в сукупності зіграли на руку затримок та зривів термінів доставки. Посилки та вантажі приїдуть. Але термін їх доставки поки прогнозувати важко. Занадто багато невідомих в цьому рівнянні ".

Чого очікувати українцям?

Жителям країн Європи та Америки саме час запастися терпінням. Затримки в доставці товарів з Китаю позначаться на вартості товарів навіть в магазині поруч з вашим будинком. Тому, самостійні закупки на китайських сайтах залишаються вигідною альтернативою для економного шопінгу. Головне, заздалегідь планувати покупки в Піднебесній, враховуючи ці логістичні нюанси.

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Автор: УНІАН