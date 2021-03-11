Влада Пакистану має намір найближчим часом заблокувати доступ користувачів до соціальної мережі TikTok.
Про це повідомляє Reuters.
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Рішення про блокування прийняв сьогодні, 11 березня, Верховний суд Пешавара.
Приводом для судового рішення стала скарга одного з користувачів на те, що соціальна мережа поширює непристойний контент. Про це повідомив представник Управління зв'язку Пакистану (PTA) Хуррам Мехран. Тепер регулятор зобов'язаний підкоритися рішенню суду.
Як повідомляє видання, керівництво соцмережі сподівається, що їй вдасться продовжити роботу в Пакистані й після цього судового рішення.
"У Пакистані ми створили нашу команду модерації місцевою мовою, і у нас є механізми для оповіщення та видалення контенту, що порушує наші керівні принципи спільноти. Ми з нетерпінням чекаємо продовження обслуговування мільйонів користувачів та творців контенту TikTok в Пакистані, які знайшли будинок для творчості та веселощів", - сказано в повідомленні компанії.
TikTok в Пакистані: історія конфлікту
- У жовтні 2020 року пакистанська влада вже блокувала сервіс, причому з тієї ж причини. Заборона тривала лише десять днів.
- Доступ до сервісу був відновлений після того, як керівництво TikTok пообіцяло налагодити модерацію контенту і видаляти матеріали, що суперечать законодавству країни.
Ситуація в TikTok
- 7 вересня 2020 року компанія TikTok виграла суперечка за український домен.
- 28 серпня 2020 року американська торговельна мережа об'єдналася з Microsoft для покупки TikTok.
- 27 серпня 2020 року генеральний директор компанії TikTok Кевін Майєр заявив про те, що йде у відставку на тлі значного політичного тиску на популярну соцмережу з боку Білого дому.
- 8 серпня 2020 року стало відомо, що американська компанія готова купити TikTok в чотирьох країнах.
- 13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що індійський TikTok можуть продати за $3 мільярди.
- 10 серпня 2020 року в ЦРУ заявили, що мережа TikTok не передавала дані своїх користувачів Китаю.
- 2 серпня 2020 року американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку китайської соціальної мережі TikTok.
- 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok. Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначалося, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США.
- Американські законодавці висловлювали побоювання з приводу того, що TikTok обробляє дані користувач. Зокрема, їх турбували китайські закони, що зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідувальними службами КНР.
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