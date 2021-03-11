Рішення про блокування ухвалив сьогодні, 11 березня, Верховний суд Пешавара.

Влада Пакистану має намір найближчим часом заблокувати доступ користувачів до соціальної мережі TikTok.

Про це повідомляє Reuters.

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Рішення про блокування прийняв сьогодні, 11 березня, Верховний суд Пешавара.

Приводом для судового рішення стала скарга одного з користувачів на те, що соціальна мережа поширює непристойний контент. Про це повідомив представник Управління зв'язку Пакистану (PTA) Хуррам Мехран. Тепер регулятор зобов'язаний підкоритися рішенню суду.

Як повідомляє видання, керівництво соцмережі сподівається, що їй вдасться продовжити роботу в Пакистані й після цього судового рішення.

"У Пакистані ми створили нашу команду модерації місцевою мовою, і у нас є механізми для оповіщення та видалення контенту, що порушує наші керівні принципи спільноти. Ми з нетерпінням чекаємо продовження обслуговування мільйонів користувачів та творців контенту TikTok в Пакистані, які знайшли будинок для творчості та веселощів", - сказано в повідомленні компанії.

TikTok в Пакистані: історія конфлікту

У жовтні 2020 року пакистанська влада вже блокувала сервіс, причому з тієї ж причини. Заборона тривала лише десять днів.

Доступ до сервісу був відновлений після того, як керівництво TikTok пообіцяло налагодити модерацію контенту і видаляти матеріали, що суперечать законодавству країни.

Ситуація в TikTok

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Автор: Олена Коваленко