Деякі вчорашні й сьогоднішні авіарейси довелося скасувати.

Міжнародний аеропорт «Київ» імені Сікорського продовжує відновлювати роботу після сильного обледеніння ввечері 10 грудня.

Читайте такожНегода в Києві: аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режиміПро це повідомила прес-служба аеропорту на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«На злітно-посадковій смузі, рульових доріжках і пероні працює спецтехніка для підтримки робочого стану аеропорту. Поверхні обробляються гранульованим хімреагентом», - сказано в повідомленні.

Прес-служба також повідомила, що деякі вчорашні й сьогоднішні рейси довелося скасувати.

«10.12.2020 скасовано рейси до Дортмунда (Wizz Air) і Запоріжжя (Мотор Січ), літак, який прямував з Вільнюса, повернувся в аеропорт вильоту. 11.12.2020 скасовано рейс до Меммінгена (Wizz Air). Виліт рейсу в Запоріжжі (Мотор Січ) затримується», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері, 10 грудня, через ожеледицю на злітно-посадкових смугах київських міжнародних аеропортів «Бориспіль» і «Київ» ряд рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.

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Автор: Павло Степанець