Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що для запуску аеропорту треба близько двох тижнів.

Українські аеропорти зможуть відновити свою роботу протягом двох тижнів. Головна умова - безпека.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ході виступу на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії YES.

За його словами, першим може запрацювати аеропорт "Львів". Міністр зазначив, що головна проблема для відновлення польотів цивільних суден - безпека, а не технічні питання.

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Крім того, Кубракоа вважає, що технічно відкриття аеропорту у Львові може реалізуватися в рамках "зернової ініціативи", де Україна отримає гарантії безпеки від міжнародних партнерів і ООН.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко заявить, що аеропорт Ужгород готують до відкриття і навіть вже виділили на це гроші.

Пізніше в обласній військовій адміністрації пояснили, що аеропорт "Ужгород" не готовий відновити роботу найближчим часом. Аеропорт, як мінімум, не може працювати через закрите над Україною небо. У той же час немає підписаних документів з Євросоюзом про можливість запуску регулярних рейсів, а сам аеропорт не відповідає технічним характеристикам.

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