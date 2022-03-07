Укрзалізниця запустила евакуаційні поїзди для бажаючих виїхати із зон військових дій.

"Укрзалізниця" допомагає жителям міст в зоні військових дій евакуюватися з міст і запускає евакуаційні поїзди на захід України. Проїзд на евакуаційному поїзді безкоштовний. Графік може змінюватися в залежності від завантаженості вокзалу.

Карта працюючих вокзалів 7 березня

Евакуаційні поїзди з Києва

01:00 – "Інтерсіті+" Дарниця – Харків

06:23 – №142 Львів – Лиман

06:23 – №114 Львів – Лиман

07:00 – №722 Дарниця – Харків

07:00 – №732 Дарниця – Дніпро

07:36 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка

08:00 – № 705 Дарниця – Львів

12:06 – №45 Ужгород – Лиман

13:34 – №114/142 Лиман – Львів

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ

14:25 – №769 Київ – Кам'янець-Подільський

15:02 – №55 Київ – Рахів

17:00 – №743 Київ – Львів

17:12 – №13 Київ – Солотвино

17:42 – №792 Київ – Кременчук

17:42 – №790 Київ – Кропивницький

18:30 – №81 Київ – Ужгород

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ

19:48 – №95 Київ – Рахів

20:05 – №29 Київ – Ужгород

20:12 – №49 Київ – Трускавець

20:21 – №59 Київ – Чоп

20:21 – №57 Київ – Ворохта

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя

21:15 – №105 Київ – Одеса

21:22 – №97 Київ – Ковель

22:03 – №149 Полтава – Чернівці

22:10 – №17 Харків – Ужгород

22:22 – № 7 Київ – Чернівці

22:37 – №91 Київ – Львів

22:47 – №46 Лиман – Ужгород

23:46 – №771 Київ - Хмельницький

Евакуаційні поїзди з Харкова

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів

07:15-Іс+ Харків - Львів

08:00-ІС+ Харків – Львів

12:36 – №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ІС+ Харків – Львів

14:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:09 – №15 Харків - Рахів

17:00 – №723 Харків – Львів

19:27 – №795 Харків – Дніпро

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Евакуаційні поїзди з Дніпра

06:23 – №796 Дніпро – Харків

14:00 – №732 Дніпро – Львів

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець

16:39 – № 6 Запоріжжя – Рахів

Евакуаційні поїзди із Запоріжжя

11:07 №006 Рахів – Запоріжжя

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів

20: 37 №068 Запоріжжя – Львів

21:38 – №038 Запоріжжя – Київ

22:26 – №068 Львів – Запоріжжя

Евакуаційні поїзди через Вінницю

00:28 – №105 Київ – Одеса

00: 58 №078 Одеса – Ковель

01:05 №041 Дніпро – Трускавець

02:35 – №771 Київ – Хмельницький

03:42 – №060 Чоп – Київ

03:42 – №058 Ворохта – Київ

03:54 – №106 Одеса – Київ

04:31 – №081 Ужгород – Київ

04:42 – №050 Трускавець – Київ

05:46 – №086 Запоріжжя – Львів

06:03 – №056 Рахів – Київ

06:47 – №770 Кам'янець-Подільський – Київ

09:16 – №138 Лиман – Хмельницький

10: 23 – №070 Запоріжжя – Львів

16:41 – №772 Хмельницький – Київ

17:20 – №769 Київ – Кам'янець-Подільський

17:43 – №086 Львів – Запоріжжя

18:07 – №055 Київ - Рахів

19:42 – №138 Хмельницький – Лиман

20:50 – №716 Львів – Київ

21:45 – №081 Київ – Ужгород

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро

23:17 – №049 Київ – Трускавець

23:26 – №057 Київ – Ворохта

23:26 – №059 Київ – Чоп

Додаткові рейси

Донецький напрямок:

01:00 – Краматорськ – Ужгород, 18 вагонів

17:00 – Краматорськ – Ужгород, 13 вагонів

№221/222 Кривий Ріг – Львів о 14:50

№225/226 Краматорськ – Ужгород о 16:00

Одеський напрямок:

22:30 – №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів

Запоріжжя:

2 рейси протягом дня по 20 вагонів

№227/228 Запоріжжя – Ковель о 16:05

Дніпро:

3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно

Кривий Ріг:

2 рейси: 12 і 15 вагонів

Харків:

3 Інтерсіті + Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14: 00

3 евакуаційних потяги по 18 вагонів кожен

Електричка:

човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

з Житомира (починаючи з 11: 00) до Львова з пересадкою По Бердичеву.

Міжнародні евакуаційні рейси

№954 Львів – Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 7614/7615 Львів – Хелм в 09:30;

№ 908/907 Дніпро – Хелм в 10:30

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;

№ 7616/7617 Львів – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 904/905 Запоріжжя – Хелм в 23:00;

№7620/7621 Львів – Хелм в 23:55.

№ 905/906 Харків – Хелм в 17:00;

№67/68 Київ-Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;

№7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом в 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

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