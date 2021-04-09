Наступний крок - внесення проекту на розгляд Ради ЄС і його остаточне схвалення.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує підписання Угоди про Спільний авіаційний простір (САП) між Україною та ЄС у другій половині червня.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

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"Процес підготовки до підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС триває. Як для нас, так і для європейської сторони якнайшвидше укладення цієї Угоди є одним з головних спільних завдань на сьогодні. Розраховуємо на його підписання вже в другій половині червня", - наводяться в повідомленні слова міністра.

Криклій також повідомив, що Єврокомісія схвалила оновлений проект рішення Ради ЄС про підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною, Європейським Союзом та його державами-членами. Наступний крок - внесення проекту на розгляд Ради ЄС і його остаточне схвалення.

За словами міністра, підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС дозволить наблизити українських авіаперевізників до європейських, зняти монополію на окремі маршрути, встановлені двосторонніми договорами, і полегшити відкриття нових.

"Підписуючи Угоду про САП, ми беремо на себе зобов'язання привести у відповідність з європейськими стандартами українське законодавство у сфері безпеки польотів, організації повітряного руху та захисту навколишнього середовища. У майбутньому як українська, так і європейська сторона матимуть необмежені комерційні права на польоти всередині України та між Україною та ЄС. Це дозволить не тільки істотно підвищити конкуренцію на ринку, але і сприятиме зниженню цін на квитки", - пояснив Криклій.

Також наголошується, що укладення Угоди сприятиме швидшому відновленню ринку авіаперевезень після коронакризи та розвитку внутрішніх авіанаправлень.

Що цьому передувало

Європарламент висловив підтримку планам підписання в найкоротші можливі терміни угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір.

За словами глави Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса, Україна і Європейський Союз підпишуть угоду найближчим часом.

Київ протягом декількох років веде переговори з ЄС про спільний авіапростір, який дозволив би українським та Європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу та України.

Раніше підписання Угоди було неможливим через суперечку між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не мала права самостійно приймати будь-які односторонні рішення з даного питання.

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів про підписання угоди з ЄС про «відкрите небо».

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Автор: Катерина Жирій