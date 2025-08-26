В "Укрзалізниці" повідомили, що вже виявили та заблокували зловмисника, який фігурував у розслідуванні.

Запровадження системи верифікації при купівлі квитків через "Дія.Підпис" не врятувало від перекупів. Квитки "Укрзалізниці", особливо на міжнародні напрямки, й далі масово опиняються в руках спекулянтів. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти зʼясували, що придбати квиток на міжнародний рейс до Кишинева можна у закритих Telegram-каналах перекупів. Вартість такої послуги становить близько 1 тисячі гривень. Водночас гарантій для пасажирів немає. Людей нерідко просто ошукують і залишають без грошей та квитка.

Зазначається, що для "сірих" схем перекупи створюють спеціальні боти, які миттєво викуповують квитки. Тому, коли один вільний квиток з'являється у продажу, ви не встигнете його придбати, оскільки цей бот його забронює.

Після виходу розслідування в "Укрзалізниці" повідомили, що вже виявили та заблокували зловмисника, який фігурував у розслідуванні, антифрод-системою і авторизуватись повторно користувач не зможе. В УЗ також відмітили, що його обліковий запис дійсно був верифікований через "Дію".

"Всі контакти спекулянтів, згадані у відео і всі матеріали, які команда Бігус.інфо зібрала при підготовці сюжету й люб'язно нам погодилась передати, ми також передамо Національній поліції України (у нас є відкрите за нашим зверненням кримінальне провадження проти шахраїв) та сподіватимемось на дієві заходи щодо тих, хто наживається на пасажирах. Так робимо щодо всіх, кого регулярно виявляємо і хто використовує дані інших для верифікації", - повідомили в УЗ.

Ажіотаж в "Укрзалізниці" - що відомо

25 серпня в УЗ повідомили, що починають фіксувати поступове зниження навантаження в умовах літнього періоду пасажирських перевезень. У компанії відмітили, що, наприклад, на найпопулярнішому напрямку Київ - Львів минулого тижня фіксували 128 тисяч запитів у застосунку проти 151 тисячі запитів на позаминулому тижні.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" посилила контроль онлайн-купівель квитків на внутрішні маршрути. Тільки за тиждень було заблоковано 271 клієнта, які масово скуповували квитки або маніпулювали застосунком УЗ.

З серпня "Укрзалізниця" в тестовому режимі ввела верифікацію через "Дія.Підпис" для низки популярних поїздів. Рішення було впроваджене, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків.

