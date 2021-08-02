Негласні слідчі дії щодо "співробітників" і "керівників" офісу велися як мінімум кілька останніх місяців.

Після засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому уряду доручили провести кадрове перезавантаження в "Укрзалізниці", тіньовий бек-офіс компанії також може стати об'єктом кримінальних проваджень.

Про це пише видання “Дело”.

Журналісти нагадують, що до складу бек-офісу, про який писала низка ЗМІ, входять колишній очільник Держгеонадр Дмитро Кащук, його колишній радник Денис Жегалов, а також Дмитро Абрамович, який за попереднього міністра інфраструктури Владислава Криклія обіймав посаду першого заступника міністра, відповідального за УЗ.

Також у роботі "бек-офісу" бере участь Денис Пугач, якого раніше називали "смотрящим" у Державній продовольчо-зерновій корпорації часів Януковича. Деякий час Пугач був причетний до роботи ЗАТ "Київський електровагоноремонтний завод", зокрема, курирував схему постачань кабельно-провідникової продукції, а також забезпечував підключення сторонніх споживачів до електричних мереж "Укрзалізниці", ймовірно, через власні підконтрольні комерційні структури.

Також, за даними ЗМІ, значний вплив на роботу УЗ, за даними РБК-Україна, має Ігор Купранець, колишній заступник голови Нацполіції, колишній директор Департаменту захисту економіки. Попри звільнення в 2019 році, вважається близьким до Арсена Авакова.

Всі вони буцім приймають рішення про розподіл тіньових фінансових потоків в компанії.

"Після п'ятничного рішення від керівництва "УЗ" нібито надійшла команда починати знищення документальних слідів роботи "бек-офісу", зокрема, електронного листування, розписок за видачу грошей з "чорної каси", "логістичних журналів" (кому, від кого і з якою регулярністю повинні поставляли "тіньовий кеш") та інших. Однак судячи з наявної інформації, це вже не має жодного значення. Адже спецслужби вели негласні слідчі дії щодо "співробітників" і "керівників" офісу як мінімум протягом останніх декількох місяців. А всі необхідні документи вже давно скопійовані та підшиті в особисті справи, оскільки багато хто з "бек-офіцерів" є фігурантами кримінальних проваджень", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що у матеріалах СБУ прямо вказані зловживання і схеми, які в спецслужбі вважають найнебезпечнішими. В першу чергу, мова йде про схеми, пов'язані з держзакупівлями. Основні зловживання стосуються постачання запчастин і обладнання неналежної якості або зовсім невідомого походження. Гальмівні колодки, елементи верхньої будови колії, компоненти силових агрегатів тепловозів, елементи інтер'єрів приміських поїздів - це тільки частина корупційних закупівель, на які вказують у спецслужбі як на найкричущіші.

Ще один напрямок розслідувань стосується махінацій у фінансовій сфері. "УЗ" вже давно перебуває в борговій ямі (СБУ наводить цифру в 36 млрд грн. кредитного навантаження), в деякі місяці позики доводиться брати просто на виплату заробітної плати. Крім того, об'єктом уваги спецслужб також може стати змова з кредиторами "УЗ" щодо зловживань під та видачі та розподілу коштів кредитів на розвиток інфраструктури компанії.

Автор: Станислав Кожемякин