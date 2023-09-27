В українських портах залишаються 50 суден, які були заблоковані 24 лютого 2022 року.

Зі 100 суден, які були заблоковані після початку російського вторгнення, в українських портах залишилася лише половина.

Як повідомив керівник моніторингової групи санкцій та свободи судноплавства Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Facebook, в українських портах залишилися 50 суден, які були заблоковані 24 лютого 2022 року.

"Станом на 26 вересня зі 100 суден, які були заблоковані в українських портах 24 лютого 2022 року, залишаються 50 суден. 29 з них — у портах Миколаївської області, 14 — у Херсоні, п'ять — у Маріуполі. У портах Одеської області з різних причин залишаються два морських судна з 41, які були заблоковані 24 лютого", — йдеться у повідомленні.

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У портах України заблоковані судна, які належать:

Греції - 8 суден;

Мальті - 3 судна;

Болгарії - 1 судно;

Німеччини - 1 судно;

Естонії - 1 судно;

Данії - 1 судно;

Туреччини - 14 судів;

Україні - 8 суден.

Серед інших судновласників, чиї судна заблоковані в українських портах — компанії з Норвегії та Китаю, Великобританії, Чорногорії, Бангладеш, Маршаллових островів, Лівану, Єгипту, Сінгапуру.

"Більшість суден прийшли під завантаження в українські порти буквально за день-два до початку повномасштабної війни. Частина суден на той момент перебували в ремонтах на відповідних судноремонтних заводах в портах Чорноморська та Херсона", - додали в моніторинговій групі.

Вторгнення в Україну та заблоковані судна

На момент вторгнення Росії в Україну, яке відбулося 24 лютого 2022 року, у морських торговельних портах на Чорному та Азовських морях, окрім окупованого Кримського півострова, перебувало 100 комерційних суден (без урахування суден портового флоту).

Судна не змогли залишити порти в умовах морської блокади з боку РФ. 34 зі 100 суден належали компаніям-судновласникам з країн ЄС (21 — Греції), ще 24 — судновласникам з Туреччини.

У травні 2022 року повідомлялося про те, що в українських портах заблоковано 70 суден, 6 іноземних - у Маріуполі. Найгірша ситуація з екіпажем була в Маріуполі, тому що в інших портах екіпажі суден мали можливість евакуюватися і виїхати наземним шляхом.

У вересні 2023 року попри небезпеку з українського порту вийшли ще два іноземних судна. Обидва балкера, які через війну були заблоковані в Україні.

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