У передріздвяний тиждень український кордон перетнули понад 750 тисяч осіб.

На українському кордоні у передріздвяну суботу зафіксовано один з найвищих показників пасажиропотоку за період широкомасштабного вторгнення. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що за передріздвяний тиждень український кордон перетнули понад 750 тисяч осіб, з яких більшість – майже 394 тис. осіб – на в’їзд в Україну. Найбільше охочих перетнути кордон зафіксовано у передріздвяну суботу. Загалом, 23 грудня державний кордон перетнуло більш як 141,5 тисячі осіб, водночас, майже 80 тисяч осіб – на українсько-польській ділянці.

"Це один з найвищих показників пасажиропотоку через державний кордон України після початку повномасштабного російського вторгнення. Для прикладу, у 2022 році за добу перед Святвечором державний кордон України перетнуло на 19,2 тис. осіб менше", – констатують прикордонники.

У ДПСУ інформують, що безпосередньо напередодні Різдва пасажиропотік скоротився, але все ще залишається високим. Так, протягом 24 грудня 2023 року на кордоні оформлено понад 111 тисяч осіб, з яких більше 66 тисяч – на в’їзд.

Зважаючи, що зараз в багатьох країнах тривають різдвяно-новорічні канікули, кількість людей, які перетинають кордон, може залишатися високою, зазначають прикордонники.

Найбільший пасажиропотік фіксується у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Подорожуючим рекомендують прокладати маршрути через пункти пропуску, що менше завантажені. Наявність черг можна відстежувати на сторінці Держприкордонслужби у Telegram, сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook, а також на ресурсах, де висвітлюється відповідна інформація на території суміжних країн.

Здрожчання квитків на потяг

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" зменшує знижки та гармонізує ціни на окремі міжнародні рейси. У повідомленні перевізника зазначалось, що за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ - Варшава - Київ, попит на який лишається ажіотажним.

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