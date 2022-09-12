Кораблі отримають доступ до всіх портів Віслінської затоки та морського порту в Ельблонзі

Польща має намір відкрити новий водний канал, що з'єднує Віслинську затоку з Гданською затокою.

Про це повідомляє Euractiv.

Як пише видання, планується, що канал має бути відкритий в річницю радянського нападу на Польщу в 1939 році, що уряд буде використовувати як символ відмови країни від залежності від Росії.

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Кораблі отримають доступ до всіх портів Віслінської затоки та морського порту в Ельблонгу, а нові можливості для розвитку відкриються для Ельблонгу, Вармії та всієї Східної Польщі.

"Завдяки перекопуванню Віслінської коси Польща отримає водний шлях, що з'єднує Віслінську затоку з Балтійським морем і незалежний від Росії. Канал забезпечить безпеку і суверенітет Польщі", — йдеться в заяві уряду.

При цьому експерти попереджають, що відкриття недобудованого водного шляху становить небезпеку для суден, які будуть його використовувати.

Будівництво каналу:

Загальна довжина водного шляху від Гданської затоки через Віслінську затоку до Ельблонгу становить майже 23 км. Канал і весь фарватер матимуть глибину 5 м.

Уряд не завершив свої інвестиції. Поглиблений канал закінчується в 900 м від порту в Ельблонгу. Це означає, що він може полегшити життя морякам, але ніяке велике судно не може просто увійти в порт. Влада Варшави стверджує, що відповідальність за залишок інвестицій несе місцеве самоврядування.

Війна в Україні та допомога Польщі:

За шість місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну в Польщі змогли працевлаштуватися понад мільйон українців.

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