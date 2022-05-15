"Прикарпатський експрес" сполученням Львів-Чернівці відновить курсування з 1 червня.

"Укрзалізниця" з 1 червня повертає поїзд №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів - Чернівці.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Відправлення зі Львова відбуватиметься о 07:45, прибуття до Чернівців - о 13:25. Зворотно, з Чернівців, відправлення о 15:30, прибуття до Львова о 21:15.

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин.

Квитки будуть доступні онлайн і в залізничних касах.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

З перших днів вторгнення окупанти б'ють по залізничних вокзалах України.

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