Таким чином, буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки.

"Укрзалізниця" відновлює з понеділка, 16 травня, курсування приміського потягу з Києва до Тетерева.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Таким чином, буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки.

Отже, з 16 травня курсуватимуть рейси:

поїзд Святошин-Тетерів відправлятиметься зі Святошина о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38;

поїзд Тетерів-Святошин відправлятиметься з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме до Святошина о 08:57 та 21:22.

Відзначається, що в Києві, на станції Святошин, пасажири можуть пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express і продовжити поїздку до інших куточків Києва.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

З перших днів вторгнення окупанти б'ють по залізничних вокзалах України.

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